PSG Sportif Direktörü Leonardo: 'Messi transferi bizi baştan çıkardı'

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Barcelona'da devam etme kararı alan Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.



"MESSI FİKRİ BİZİ BAŞTAN ÇIKARDI"



Messi'nin transferini düşündüklerini söyleyen Leonardo, "Lionel Messi'yi transfer etme fikri bizi baştan çıkardı, evet. Ancak, büyük takımların hepsi şu an satış yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.



"CAMAVINGA EN SON 90 MİLYON €'DU"



Rennes'in 17 yaşındaki yıldızı Camavinga için de konuşan sportif direktör, "Eduardo Camavinga yakından takip ettiğimiz bir oyuncu. Koronavirüsten önce fiyatı 90 milyon euro'ydu. Şimdi ne kadar olmuştur, kim bilir..." dedi.



"BU SEZON DAHA AZ TRANSFER YAPACAĞIZ"



Bu sezon önceki sezonlara göre az transfer yapacaklarını söyleyen PSG Sportif Direktörü, "Her kulüp satmak zorunda. Finansal Fair Play, kulüp sahiplerinin kulübe daha fazla para koymasını engelliyor. PSG de diğer kulüpler ile aynı durumda. Oyuncu satmak zorundayız. Bu kolay değil çünkü bu yaz hiç kimse alıcı değil. Bu yaz Icardi'ye yatırım yaptık. Bu sezon daha az transfer yapacağız." şeklinde konuştu.



"NEYMAR VE MBAPPE'Yİ TUTMAK İSTİYORUZ"



Neymar ve Mbappe'nin takımda kalmalarını istediklerini belirten Leonardo, "Neymar ve Mbappe ile devam etmek istiyoruz. Çok açık. Herkes işlerin nasıl gittiğini biliyoruz. Onlarla sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyoruz. Doğru zamanda ve doğru şekilde yapacağız. Çok büyük iki süper yıldızı aynı takımda bulunduruyoruz. Messi ve Ronaldo'dan sonra dünyanın en iyi iki oyuncusu PSG'de! Bu çok büyük bir durum." diyerek sözlerini noktaladı.



