PSG son şampiyon Bayern'i eleyerek yarı finalde

Şampiyonlar Lgi çeyrek final ikinci maçında PSG, sahasında Bayern Münih'i konuk etti.



Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i, Parc des Princes Stadyumu'nda konuk etti.



Bayvera ekibi, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazansa da, deplasmanda attığı gol sayısı fazla olan PSG, bir üst tura yükselen takım oldu.



Paris ekibi yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



İki takım geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Bayern Münih rakibini 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan takım olmuştu.



