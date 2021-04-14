PSG son şampiyon Bayern'i eleyerek yarı finalde

PSG, ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği Bayern Münih'e evinde 1-0 yenildi ve deplasman golü avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
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PSG son şampiyon Bayern'i eleyerek yarı finalde
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13 Nisan 2021 23:55
Şampiyonlar Lgi çeyrek final ikinci maçında PSG, sahasında Bayern Münih'i konuk etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i, Parc des Princes Stadyumu'nda konuk etti.

Bayvera ekibi, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazansa da, deplasmanda attığı gol sayısı fazla olan PSG, bir üst tura yükselen takım oldu.

Paris ekibi yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İki takım geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Bayern Münih rakibini 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan takım olmuştu.



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