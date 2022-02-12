PSG, son dakika golüyle Doğan Alemdar'ı mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 24. haftasının açılışında PSG, sahasında Rennes'i konuk etti.



Parc des Princes'de oynanan maçı PSG son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.



Mücadelede PSG, ilk yarıda Rennes'in yaptığı katı savunmayı aşamazken dakikalar 65'i gösterdiğinde Kylian Mbappe'nin golü VAR'da iptal edildi. Gol için bütün kozlarını oynayan ve neredeyse tüm hücumcularını oyuna alan PSG, aradığı golü 90+3'te Messi'nin asistiyle Mbapppe ile buldu ve galibiyete uzandı.



Maçın son anına kadar kalesini gole kapatan 19 yaşındaki Milli kalecimiz Doğan Alemdar, 90+3'te Mbappe'nin golüne engel olamadı ve ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla PSG 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Rennes ise 37 puanda kaldı.





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