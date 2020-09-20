PSG sessizliğini bozuyor: Dele Alli operasyonu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, flaş bir transfer operasyonu için düğmeye bastı! Daily Telegraph'ın özel haberine göre; Tottenham'dan Dele Alli transferi için devreye girdiler.



Tottenham'da bu sezon Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Dele Alli, Southampton maçında da yer almazken PSG'nin bu transferde ısrarcı olduğu ve görüşmelerin başladığı ifade edildi.



UZUN SÜREDİR İSTENİYOR



PSG'nin Dele Alli transferi için formüller düşündüğü ve transferin bonservisle mi yoksa satın alma seçeneğiyle mi olacağı konusunda kesin karar verilmediği bildirildi. PSG'nin İngiliz yıldızı uzun süredir takibine aldığı ve transferin kaderinin önümüzdeki hafta belli olacağı vurgulandı



Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bamidele Jermaine Alli, 223 karşılaşmada 62 gol atıp 55 asistle oynadı



