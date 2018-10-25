Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. hafta maçında Paris Saint-Germain ile Napoli, Parc des Princes'te karşı karşıya geldiler. PSG, sahasında 1 puanı uzatma dakikalarında buldu ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
Napoli'nin golleri 29. dakikada Lorenzo Insigne ve 77. dakikada Dries Mertens'ten geldi. PSG'nin gollerini 61. dakikada Rui kendi kalesine ve 90+2'de Angel Di Maria kaydetti.
FRANSA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FARKI
PSG'nin Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performans farkı ise dikkat çekti. Fransa Ligi'nde 10 maçta 10 galibiyet alan PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçta 1 galibiyette kaldı.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 5'e çıkarttı ve 2. sırada kaldı. PSG ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta Liverpool'un ise 6 puanı var. 6 Kasım tarihinde bu kez İtalya'da Napoli - PSG maçı oynanacak.
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Napoli'nin golleri 29. dakikada Lorenzo Insigne ve 77. dakikada Dries Mertens'ten geldi. PSG'nin gollerini 61. dakikada Rui kendi kalesine ve 90+2'de Angel Di Maria kaydetti.
FRANSA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FARKI
PSG'nin Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performans farkı ise dikkat çekti. Fransa Ligi'nde 10 maçta 10 galibiyet alan PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçta 1 galibiyette kaldı.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 5'e çıkarttı ve 2. sırada kaldı. PSG ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta Liverpool'un ise 6 puanı var. 6 Kasım tarihinde bu kez İtalya'da Napoli - PSG maçı oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın