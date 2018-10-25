Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. hafta maçında Paris Saint-Germain ile Napoli, Parc des Princes'te karşı karşıya geldiler. PSG, sahasında 1 puanı uzatma dakikalarında buldu ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.Napoli'nin golleri 29. dakikada Lorenzo Insigne ve 77. dakikada Dries Mertens'ten geldi. PSG'nin gollerini 61. dakikada Rui kendi kalesine ve 90+2'de Angel Di Maria kaydetti.PSG'nin Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performans farkı ise dikkat çekti. Fransa Ligi'nde 10 maçta 10 galibiyet alan PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçta 1 galibiyette kaldı.Bu sonucun ardından Napoli, puanını 5'e çıkarttı ve 2. sırada kaldı. PSG ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta Liverpool'un ise 6 puanı var. 6 Kasım tarihinde bu kez İtalya'da Napoli - PSG maçı oynanacak.