PSG, Rico'nun bonservisini aldı!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.
Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.
Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.