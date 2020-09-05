PSG, Rico'nun bonservisini aldı!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.



Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.



Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.



