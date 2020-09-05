PSG, Rico'nun bonservisini aldı!

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, İspanyol kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
PSG, Rico'nun bonservisini aldı!
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05 Eylül 2020 16:34
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.



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