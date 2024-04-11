PSG rekor transfer için geri sayıma geçti!

Napoli'nin yıldız ismi Victor Osimhen'in yeni takımı belli oluyor.



Tuttomercatoweb'de yer alan habere; PSG, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak üzere.



Haberde Fransız devinin oyuncu için İtalyan ekibine yaklaşık 120 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtildi.



Paris temsilcisi oyuncuyla da yıllık 13 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Napoli'de toplam 127 maçta forma giyen Osimhen, 73 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.





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