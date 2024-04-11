PSG rekor transfer için geri sayıma geçti!

PSG'nin Napoli'den Victor Osimhen'i rekor bir bedelle transfer etmek üzere. olduğu belirtildi. İşte detaylar..

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG rekor transfer için geri sayıma geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 13:57
Son güncelleme 11 Nisan 2024 13:58
Napoli'nin yıldız ismi Victor Osimhen'in yeni takımı belli oluyor.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere; PSG, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak üzere.

Haberde Fransız devinin oyuncu için İtalyan ekibine yaklaşık 120 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtildi.

Paris temsilcisi oyuncuyla da yıllık 13 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Napoli'de toplam 127 maçta forma giyen Osimhen, 73 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery