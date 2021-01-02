PSG, Pochettino'yu açıkladı!

Paris Saint-Germain, Maurucio Pochettino ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG, Pochettino'yu açıkladı!
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02 Ocak 2021 18:04
Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu.

Paris Saint-Germain'den gelen çarpıcı teklifi kabul eden Mauricio Pochettino, yardımcılarıyla birlikte cuma günü Paris'e gitti. Kulüp binasını ziyaret eden Pochettino, ardından kendisini Paris Saint-Germain'e bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Mauricio Pochettino, hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ve Fransa Ligi'nde de lider Lyon'un 1 puan gerisinde 3. sırada olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı krizler sonrası görevinden alınmıştı.



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