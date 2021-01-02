PSG, Pochettino'yu açıkladı!

Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu.



Paris Saint-Germain'den gelen çarpıcı teklifi kabul eden Mauricio Pochettino, yardımcılarıyla birlikte cuma günü Paris'e gitti. Kulüp binasını ziyaret eden Pochettino, ardından kendisini Paris Saint-Germain'e bağlayacak sözleşmeye imza attı.



Mauricio Pochettino, hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ve Fransa Ligi'nde de lider Lyon'un 1 puan gerisinde 3. sırada olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı krizler sonrası görevinden alınmıştı.



