'PSG, Pochettino ile ayrılık için anlaştı!'

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrılıyor.



The Athletic'in haberine göre, Fransız ekibi, başarılı teknik adamla ayrılık konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp yönetimi ile Arjantinli teknik adam arasında geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda iki tarafın da ayrılık konusunda uzlaşma sağladığı belirtildi.



Pochettino'nun PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılığın kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.



Öte yandan PSG'de Pochettino yerine ise öne çıkan aday olarak ilk sırada Christopher Galtier'in adı yazıldı.



Ocak 2021'de Thomas Tuchel'in yerine göreve gelen 50 yaşındaki teknik adam, PSG'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turda Real Madrid'e elenmesinin ardından Fransız medyasında yoğun şekilde eleştirilmişti.





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