PSG pişmanlık transferiyle yollarını ayırıyor

2016'da PSG'ye katılan ve skandal hareketleriyle gündemden düşmeyen Jese Rodriguez ile yollarını ayırıyor.



Son olarak koronavirüs kurallarını hiçe sayarak Kanarya Adaları'nda bir partideki görüntüleri ortaya çıkan Jese'nin PSG ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Geçmişten bu yana adı futbol dışı yaşamıyla gündemden düşmeyen Jese'yi uzun süredir elinden çıkarmak isteyen PSG'nin yüksek maliyeti nedeniyle satışını gerçekleştirememesi büyük sorun yaratıyordu.



4 yıl önce Real Madrid'den 25 milyon euroya transfer edilen Jese, 3 sezona yayılacak şekilde toplam 18 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Arada Las Palmas, Stoke City, Betis ve Sporting gibi kulüplere kiralanan Jese'nin Ocak ayında ülkesinde forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.



