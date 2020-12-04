PSG, Pembele ile nikah tazeledi

Paris Saint-Germain, genç oyuncusu Timothee Pembele'nin sözleşmesini 4 yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
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PSG, Pembele ile nikah tazeledi
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04 Aralık 2020 14:51
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), genç oyuncusu Timothee Pembele ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG Kulübü, 18 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Pembele'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Pembele, 2015'te altyapısına dahil olduğu PSG'de bu sezon Ligue 1'deki Bordeaux maçıyla ilk kez A takımın formasını giymişti.



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