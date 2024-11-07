PSG'nin Viktor Gyökeres çekincesi

Sporting'de forma giyen Viktor Gyökeres'in geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.Fransız basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain yönetimi ve teknik direktör Luis Enrique, yıldız oyuncunun transferi konusunda çekincelere sahip.Haberde, 75 ila 100 milyon euro arasında bir bedele bitmesi tahmin edilen transfer için PSG'nin henüz net karar vermediği, Gonçalo Ramos ve Randal Kolo-Muani gibi oyuncuların varlığı sebebiyle şimdilik bekleme kararı aldıkları belirtildi.Bu sezon Sporting formasıyla 17 resmi maça çıkan 26 yaşındaki forvet, bu maçlarda 23 gol 4 asistlik performans gösterdi.