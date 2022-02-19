PSG'nin transfer hedefi: Amine Gouiri

Avrupa transfer piyasasında Kylian Mbappe'nin de etkisiyle en çok konuşulan takımlardan biri olan Paris Saint-Germain, yeni hedefini belirledi.



Fransız basınında yer alan habere göre; PSG'nin Kylian Mbappe'nin ayrılığını da düşenerek Nice'te forma giyen Amine Gouiri ile ilgilendiği aktarıldı.



HAALAND, RONALDO VE GOUIRI



Paris Saint-Germain'de Erling Haaland ve Cristiano Ronaldo ile birlikte Gouiri'nin de masadaki transfer isimlerinden biri olduğu ifade edildi.



Basının haberinde ayrıca, Gouri'nin temsilcisinin, gelecek sezon takımın başına geçeceği konuşulan Zinedine Zidane'nin de temsilciliği yapan Alain Migliaccio olduğu vurgulandı.



BU SEZON 11 GOL ATTI



Bu sezon Nice'te 27 maça çıkan 22 yaşındaki Gouiri, 11 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.



Gouiri'nin 2024 yazına kadar Nice ile sözleşmesi bulunuyor.





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