Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Angers deplasmanına konuk oldu. Paris Saint Germain maçı 3-0 kazandı ama Marsilya'nın Nantes'ı yenmesi nedeniyle şampiyonluk kutlamaları hafta sonuna kaldı.



Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kylian Mbappe, 45. dakikada Sergio Ramos ve 77. dakikadsa Marquinhos kaydetti.



Konuk ekip Paris Saint Germain'de 19 yaşındaki futbolcu Edouard Michut 90. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain, Marsilya'nın 15 puan önünde son 5 haftaya girdi.



77 puanı olan Paris Saint Germain, hafta sonu Lens'i ağırlayacağı maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Paris Saint Germain'in Lens'e, Marsilya'nın da deplasmanda Reims'e kaybetmesi halinde şampiyon yine PSG olacak.





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