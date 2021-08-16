PSG'nin Pogba için "bedava" planı!

Transferin en çok ses getiren takımlarından PSG, gelecek sezon için de harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG'nin Pogba için 'bedava' planı!
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16 Ağustos 2021 17:14
Transfer döneminde Sergio Ramos ve Lionel Messi gibi iki dünya yıldızını kadrosuna katan Paris Saint-Germain, gelecek sezon bir yenisini daha kadroya eklemek için harekat başlattı.

Fransız devi, Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı gelecek sezon transfer etmek istiyor.

İngiliz ekibiyle 2022'de sözleşmesi bitecek olan Pogba'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen PSG, oyuncuya yıllık 31 milyon euro'luk bir teklif götürmeye hazırlanıyor.

Barcelona ya da Real Madrid'de forma giymek isteyen Pogba'nın ise iki İspanyol devinin yaşadığı mali problemler nedeniyle PSG seçeneğine sıcak bakabileceği belirtiliyor.


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