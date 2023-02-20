PSG'nin hedefi Marcus Thuram

Paris Saint-Germain'in transfer hedefi Fransız golcü Marcus Thuram.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız devinin, yaz aylarında Thuram'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Roland Virkus'un, sözleşmesi biten Thuram'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladığı hatırlatıldı.



2019'dan bu yana Alman ekibinin formasını giyen 25 yaşındaki Thuram, bu sezon 22 maçta, 14 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.



Öte yandan PSG'nin, Thuram'ın yanı sıra, Borussia Mönchengladbach'tan Manu Kone ve Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani'yi de takipte olduğu kaydedildi.





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