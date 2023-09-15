PSG - Nice maçı canlı izle şifresiz : PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta?

Paris Saint-Germain - Nice karşı karşıya geliyor. Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Paris Saint-Germain - Nice kozlarını paylaşacak. Peki, Paris Saint-Germain - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Paris Saint-Germain - Nice maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.PSG - Nice maçı 15 Eylül Cuma günü saat 22:00'de BeIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.Xabi Alonso yönetiminde Bundesliga'da ilk 3 haftayı 9 puan ve averajla lider geçen Bayer Leverkusen'de ise sağ bek Arthur ve forvet alternatiflerinden Patrik Schick sakat. Kerem Demirbay, Mitchel Bakker, Moussa Diaby ve Sardar Azmoun (kiralık) takımdan ayrılmıştı. Benfica'dan ayrılan Alejandro Grimaldo'nun bedelsiz kadroya katılması, yaklaşık 25 milyon euro bonservis ödenen Nathan Tella'nın alternatif oyuncu olarak kadroda yer alması medyada geniş yer buldu. Jonas Hofmann, Granit Xhaka ve Victor Boniface direkt ilk 11'e koyulan transferler oldu. Elde Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Florian Wirtz gibi parçalar da mevcut.