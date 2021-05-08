PSG Neymar ile sözleşme yeniliyor

PSG Cumartesi günü Neymar ile sözleşme yenilendiğini açıklayacak. Sözleşme 2026 yılına kadar uzatılacak

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PSG Neymar ile sözleşme yeniliyor
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08 Mayıs 2021 01:19
Fransız basını, PSG kulübünün Neymar'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

L'Equipe'in haberine göre Neymar'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 5 yıllık uzatma sonucunda 2026'ya kadar uzatıldığu iddia edildi. Hafta sonunda açıklanacağı iddia edilen yeni sözleşmenin detayları ile birlikte Neymar'ın alacağı ücret ise şimdiden merak konusu oldu.

2017 yılında Barcelona'da 222 milyon euroluk rekor bonservis ile PSG'ye katılan Neymar, eğer sözleşmesinin sonuna kadar PSG'de kalırsa 35 yaşına kadar Fransa'da futbol hayatını sürdürmü olacak.



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