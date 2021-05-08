PSG Neymar ile sözleşme yeniledi

PSG, Neymar ile sözleşme yenilendiğini açıklayacak. Brezilyalı yıldız, 2025'e kadar Fransa'da kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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PSG Neymar ile sözleşme yeniledi
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08 Mayıs 2021 15:37
Fransa'nın öne gelen kulüplerinden Paris Saint Germain, Neymar'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Neymar'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 4 yıllık yeni anlaşma karşılığında; 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

2017 yılında Barcelona'da 222 milyon euroluk rekor bonservis ile PSG'ye katılan Neymar, eğer sözleşmesinin sonuna kadar PSG'de kalırsa; 33 yaşına kadar Fransa'da futbol hayatını sürdürmüş olacak.



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