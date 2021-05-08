PSG Neymar ile sözleşme yeniledi

Fransa'nın öne gelen kulüplerinden Paris Saint Germain, Neymar'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.



Neymar'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 4 yıllık yeni anlaşma karşılığında; 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.



2017 yılında Barcelona'da 222 milyon euroluk rekor bonservis ile PSG'ye katılan Neymar, eğer sözleşmesinin sonuna kadar PSG'de kalırsa; 33 yaşına kadar Fransa'da futbol hayatını sürdürmüş olacak.



