PSG, Napoli'den Ruiz'i transfer etti

Fransa'da şampiyonluğun en büyük adayı PSG, yeni transferi Fabian Ruiz'in resmi imzasını duyurdu.



Yapılan açıklamada PSG'nin Napoli'de forma giyen 26 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığı belirtildi. PSG'nin bu transfer için Napoli'ye 22 milyon euro ödemesi bekleniyor.



Fransız kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme yapan Ruiz, 2018'de Real Betis'ten Napoli'ye 30 milyon euroya transfer olmuştu.





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