PSG, Muani'den vazgeçmiyor!

Paris Saint-Germain, 80 milyon euro'luk teklifinin reddedilmesinin ardından Randal Kolo Muani için Eintracht Frankfurt'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG, Muani'den vazgeçmiyor!
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31 Ağustos 2023 17:15
Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani'den vazgeçmiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız ekibinin 24 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

PSG'nin daha önce Fransız golcü için yaptığı 80 milyon euro'luk teklif Eintracht Frankfurt tarafından reddedilmişti.

Paris Saint-Germain'e transfer olmaya sıcak bakan golcü futbolcu, Frankfurt'un çarşamba günü gerçekleştirdiği idmanda yer almamıştı.

Geçtiğimiz sezon 46 maçta 23 gol 17 asist kaydeden Randal Kolo Muani, bu sezon için şu ana kadar çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.

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