PSG Monaco'yu yenerek Fransa Kupası'nı kazandı

Fransa Kupası finalinde PSG, Monaco'yu 2-0 mağlup etti ve kupayı 14. kez müzesine götürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG Monaco'yu yenerek Fransa Kupası'nı kazandı
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20 Mayıs 2021 00:13
Fransa Kupası finalinde PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

Stade de France'de oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazanarak kupayı 14. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Icardi'nin golüyle öne geçen PSG, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Monaco oyuna ortak olmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı ve Kylian Mbappe 81. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı ve kupanın sahibi oldu.

PSG bu galibiyetle Fransa Kupası'nda 14. kez zafere ulaştı, Monaco ise bu turnuvada 4. kez final kaybetti.


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