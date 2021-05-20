PSG Monaco'yu yenerek Fransa Kupası'nı kazandı

Fransa Kupası finalinde PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.



Stade de France'de oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazanarak kupayı 14. kez müzesine götürdü.



Karşılaşmanın 19. dakikasında Icardi'nin golüyle öne geçen PSG, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Monaco oyuna ortak olmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı ve Kylian Mbappe 81. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı ve kupanın sahibi oldu.



PSG bu galibiyetle Fransa Kupası'nda 14. kez zafere ulaştı, Monaco ise bu turnuvada 4. kez final kaybetti.



