Ligue 1'in 5. haftasında şampiyonluğun açık ara favorisi PSG, ligin yeni ekiplerinden Clermont ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG 4-0 kazandı.PSG'ye galibiyeti getiren goller, 20. ve 31. dakikalarda Herrera, 55. dakikada Mbappe ile 65. dakikada Gueye'den geldi. PSG'de Messi, Neymar, Di Maria gibi yıldızlar Güney Amerika'dan yeni döndükleri için oynamadı.Bu sonucun ardından 16 golle ligin en çok gol atan takımı olan PSG, 5'te 5 yaparak ligin zirvesindeki yerini korudu. Sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle iyi bir giriş yapan Clermont ise ilk yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.Ligue 1'in 6. haftasında PSG evinde Lyon ile karşılaşacakken, Clermont ise Brest ile kozlarını paylaşacak.