PSG Mbappe'yi bırakmıyor, Real Madrid ve sürpriz talip!

PSG, Kylian Mbappe'ye yeni sözleşme teklifi yaptı ama olumsuz yanıt aldı. Real Madrid ile görüşmeler başlayabilir ama Mbappe'ye somut ilgi şimdilik bir İngiliz kulübünden var. Ayrılık ihtimaline karşılık, Richarlison'la temaslar başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG Mbappe'yi bırakmıyor, Real Madrid ve sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2021 23:27
PSG'den ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe'nin transferiyle ilgili hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Fransız basınından RMC, Mbappe'nin ayrılığına ilişkin iddiaları bir adım öteye taşıyarak detayları okuyucularıyla paylaşmayı sürdürüyor. Son gelişmelere göre PSG'nin Mbappe'ye sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek için teklif yaptığı ancak Real Madrid'in Mbappe - PSG cephesinden çıkacak anlaşmazlığa göre hareket edeceği belirtiliyor..

Uzun süredir Mbappe'yi transfer etmek istediği bilinen Real Madrid'in Fransız yıldızı kadrosuna katabilmesi için henüz resmi teklifini iletmediği söyleniyor.

Ayrıca iddialara göre Mbappe'ye en yakın ilginin adı açıklanmayan bir İngiliz kulübü tarafından olduğu yazılıyor.

Öte yandan PSG'nin Mbappe'nin ayrılığına karşılık B planı olarak Evertonlu Richarlison'un menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Neymar'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Richarlison'un 31 Ağustos'a kadar Mbappe'nin ayrılması halinde PSG'ye hatrı sayılır bir bonservisle katılacağı ifade ediliyor.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.