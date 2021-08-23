PSG Mbappe'yi bırakmıyor, Real Madrid ve sürpriz talip!

PSG'den ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe'nin transferiyle ilgili hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.



Fransız basınından RMC, Mbappe'nin ayrılığına ilişkin iddiaları bir adım öteye taşıyarak detayları okuyucularıyla paylaşmayı sürdürüyor. Son gelişmelere göre PSG'nin Mbappe'ye sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek için teklif yaptığı ancak Real Madrid'in Mbappe - PSG cephesinden çıkacak anlaşmazlığa göre hareket edeceği belirtiliyor..



Uzun süredir Mbappe'yi transfer etmek istediği bilinen Real Madrid'in Fransız yıldızı kadrosuna katabilmesi için henüz resmi teklifini iletmediği söyleniyor.



Ayrıca iddialara göre Mbappe'ye en yakın ilginin adı açıklanmayan bir İngiliz kulübü tarafından olduğu yazılıyor.



Öte yandan PSG'nin Mbappe'nin ayrılığına karşılık B planı olarak Evertonlu Richarlison'un menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Neymar'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Richarlison'un 31 Ağustos'a kadar Mbappe'nin ayrılması halinde PSG'ye hatrı sayılır bir bonservisle katılacağı ifade ediliyor.



