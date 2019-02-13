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PSG, Mbappe ve Di Maria ile Old Trafford'da avantajı kaptı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
PSG, Mbappe ve Di Maria ile Old Trafford'da avantajı kaptı!
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13 Şubat 2019 00:57
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Neymar ve Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde sahada olan Paris Saint-Germain'de 53. dakikada Kimpembe sahaya çıktı ve takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında ise Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı. Gollerin asistini yapan isim ise Angel Di Maria oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Manchester United'da Paul Pogba 89. dakikada 1. sarı karttan kırmızı kart gördü.

Rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Fransa'da oynanacak.

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