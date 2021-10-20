PSG, Mbappe ile sözleşme uzatmak istiyor!

Paris Saint-Germain, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.



Fransız ekibinin, genç yıldızı sezon sonunda bedava kaptırmak istemediği ve kısa süreli bir sözleşme yapmak istediği kaydedildi. Kulübün sportif direktörü Leonardo'nun, Mbappe ile temasa geçtiği ve yıldız isme, PSG'nin yeni projesinin merkezinde rol oynayacağını söyleyerek ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



Her fırsatta Real Madrid'de futbol oynamak istediğini söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 10 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.





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