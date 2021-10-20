PSG, Mbappe ile sözleşme uzatmak istiyor!

Paris Saint-Germain'in, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe ile sözleşme uzatmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG, Mbappe ile sözleşme uzatmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2021 18:16
Paris Saint-Germain, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Fransız ekibinin, genç yıldızı sezon sonunda bedava kaptırmak istemediği ve kısa süreli bir sözleşme yapmak istediği kaydedildi. Kulübün sportif direktörü Leonardo'nun, Mbappe ile temasa geçtiği ve yıldız isme, PSG'nin yeni projesinin merkezinde rol oynayacağını söyleyerek ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Her fırsatta Real Madrid'de futbol oynamak istediğini söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 10 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.