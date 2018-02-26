Fransa Ligue 1'de 27. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan PSG, 10. dakikada Kylian Mbappe öne geçti. Rolando'nun 27. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında ise sahneye PSG'nin golcüsü Cavani çıktı. Uruguaylı golcü Neymar'ın pasında topu ağlar havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 23. galibiyetini aldı ve puanını 72'e çıkardı. Marsilya ise 55 puanda kaldı.
Maçın son bölümünde ayağı burkulan Neymar, gözyaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı ve PSG mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
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Mücadeleye hızlı başlayan PSG, 10. dakikada Kylian Mbappe öne geçti. Rolando'nun 27. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında ise sahneye PSG'nin golcüsü Cavani çıktı. Uruguaylı golcü Neymar'ın pasında topu ağlar havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 23. galibiyetini aldı ve puanını 72'e çıkardı. Marsilya ise 55 puanda kaldı.
Maçın son bölümünde ayağı burkulan Neymar, gözyaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı ve PSG mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
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