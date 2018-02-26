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Fransa Ligue 1'de 27. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadeleye hızlı başlayan PSG, 10. dakikada Kylian Mbappe öne geçti. Rolando'nun 27. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi.Karşılaşmanın 55. dakikasında ise sahneye PSG'nin golcüsü Cavani çıktı. Uruguaylı golcü Neymar'ın pasında topu ağlar havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 23. galibiyetini aldı ve puanını 72'e çıkardı. Marsilya ise 55 puanda kaldı.Maçın son bölümünde ayağı burkulan Neymar, gözyaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı ve PSG mücadeleyi 10 kişi tamamladı.