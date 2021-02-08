Fransa Ligue 1'in 24. haftasında PSG, deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG 2-0 kazandı ve üst sıralardaki mücadeleye tutundu.



PSG'ye galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Mbappe ile 24. dakikada Icardi kaydetti. Marsilya'da Dimitri Payet, 90. dakikada Verratti'ye yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından PSG sezonun 16. galibiyetini alarak 51 puana yükselirken, 5 maçtır kazanamayan Marsilya 33 puanda kaldı. Ligue 1'in zirvesınde Lille 54 puanla yer alırken, Lyon'un ise 52 puanı bulunuyor.



Ligue 1'in 25. haftasında PSG evinde Nice ile karşılaşacakken, Marsilya deplasmanda Bordeaux'a konuk olacak.



