"PSG - Marsilya Türk derbisi gibiydi"

PSG ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği ve kavgaların damga vurduğu maçın ardından Demba Ba'nın yorumu dikkat çekti.

'PSG - Marsilya Türk derbisi gibiydi'
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14 Eylül 2020 00:26
PSG'nin Marsilya deplasmanında mağlup olduğu ve kartların adeta havada uçuştuğu karşılaşmanın ardından ilginç yorumlar yapıldı.

Başakşehir forması giyen Demba Ba maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kendimi Türk derbisinde zannetim" diyerek konuya farklı bir bakış açısı getirdi. Öte yandan Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller ise yaptığı twitter paylaşımında "Bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledik" ifadelerini kullandı.

Tam 14 sarı, 5 kırmızı kartın çıktığı maçın son dakikalarında yaşanan olaylar ve futbolcular arasında çıkan kavgalar neticesinde hakem Jerome Brisard 19 kez kartına başvurmak zorunda kaldı.



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