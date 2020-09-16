PSG - Marsilya savaşının cezaları açıklandı

PSG ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği ve 5 kırmızı 14 sarı kartın çıktığı maçın cezaları açıklandı.

PSG - Marsilya savaşının cezaları açıklandı
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16 Eylül 2020 23:32
Fransa Ligi'nde geçtiğimiz haftasonuna damgasını vuran PSG - Marsilya maçında çıkan kırmızı kartların cezaları açıklandı.

Yapılan açıklamada Kurzawa 6 maç, Amavi 3 maç, Neymar ve Paredes 3 maç, Benedetto 1 maç ceza alırken Di Maria'nın durumunun ise bir sonraki toplantıda görüşüleceği kaydedildi. Bilindiği gibi karşılaşmada 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıkarılmıştı.

Fransa Futbol Federasyonu ayrıca ırkçı sözlerin kullanıldığı iddia edilen Alvaro - Neymar konusunun ise ayrıca soruşturma altına alındığı belirtildi.



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