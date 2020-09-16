PSG - Marsilya savaşının cezaları açıklandı

Fransa Ligi'nde geçtiğimiz haftasonuna damgasını vuran PSG - Marsilya maçında çıkan kırmızı kartların cezaları açıklandı.



Yapılan açıklamada Kurzawa 6 maç, Amavi 3 maç, Neymar ve Paredes 3 maç, Benedetto 1 maç ceza alırken Di Maria'nın durumunun ise bir sonraki toplantıda görüşüleceği kaydedildi. Bilindiği gibi karşılaşmada 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıkarılmıştı.



Fransa Futbol Federasyonu ayrıca ırkçı sözlerin kullanıldığı iddia edilen Alvaro - Neymar konusunun ise ayrıca soruşturma altına alındığı belirtildi.



