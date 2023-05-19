PSG, Marquinhos ile sözleşme uzattı

Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini uzattı.

Haber; AA
Abone Ol
PSG, Marquinhos ile sözleşme uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2023 16:18
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Marquinhos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamaktan mutluluk duyuyor. " ifadeleri yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery