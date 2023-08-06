PSG, Marco Verratti için servet istiyor!

PSG, Marco Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Hilal'den 70/80 milyon € bonservis istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG, Marco Verratti için servet istiyor!
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06 Ağustos 2023 15:57
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 15:58
Suudi Arabistan'a birçok yıldız isim transfer olurken Al Hilal'in ilgilendiği Marco Verratti'ye kapılar kapandı.

Relevo'nun haberine göre; PSG, Marco Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Hilal'den 70/80 milyon € bonservis istiyor.

Haberde İtalyan yıldızın, Arabistan ekibiyle 3 yıllığına anlaşsa da transferin şimdilik zor göründüğü belirtildi.

Ayrıca PSG Başkanı'nın da Verratti'nin takımda kalmasını istediği ifade edildi.

Jorge Jesus'un teknik Direktörlüğünü yaptığı Al Hilal daha önce Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Milinkovic Savic gibi yıldızları transfer etti.

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