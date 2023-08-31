PSG, Lyonlu genç yıldızı 45 milyona bitiriyor

Olympique Lyon'un genç yıldızı Bradley Barcola PSG'ye transfer oluyor. Lyon'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barcola'nın Haziran ayından beri PSG'nin radarında olduğu biliniyordu. Son gelişmelere göre Barcola'nın 45+5 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transferinin tamamlandığı ünlü gazeteci Fabrizio Romano tarafından manşetlere taşındı.



Oyuncunun Perşembe günü Paris'te olacağı ve sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacağı belirtildi.



Sağ ve sol kanat forvet pozisyonunda oynayabilen 20 yaşındaki Barcola, Lyon formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol 12 asist üretmişti.



