Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG, deplasmanda Olympique Lyon'a konuk oldu.



Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı PSG 4-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.



Mücadelenin 4. dakikasında Mbappe'nin penaltısı ile öne geçen PSG, 20'de Hakimi, 38'de Asensio ve 45+1'de yeniden Mbappe'nin golleriyle fark 4'e çıktı. 74'de Tolisso'nun golüyle ümitlenen Lyon, sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.



Bu sonuçla PSG 8 puana yükselirken Lyon ise 1 puanda kalarak henüz galibiyetle tanışamadı.



