PSG, Luis Enrique ile imzaladı!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germian, teknik direktörlük görevine Luis Enrique'yi getirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; psg.fr
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PSG, Luis Enrique ile imzaladı!
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05 Temmuz 2023 18:00
Fransa devi Paris Saint Germian, daha önce anlaşmaya vardığı İspanyol teknik adam Luis Enrique'yi takımın başına getirdiğini duyurdu.

Paris ekibi, Enrique ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

53 yaşındaki teknik adam, son olarak İspanya Milli Takımını çalıştırmış ve Aralık 2022'de görevinden ayrılmıştı.

Roma, Celta Vigo ve Barcelona'da görev alan Enrique 2014-2015 sezonunda Katalan deviyle Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 

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