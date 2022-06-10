PSG, Luis Campos'u açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Portekizli futbol adamı Luis Campos'un kulüpte Futbol Danışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain Kulübü olarak, Luis Campos'un Futbol Danışmanı olarak kulüpte göreve başladığını bildirmekten mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.
Campos kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain gibi dünyanın en heyecan verici kulüplerinden birinin çatısı altında çalışacağım için çok mutluyum. Kulüp yönetimi ile benzer bir vizyon anlayışına sahibiz ve bu kulübü potansiyeline ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Luis Campos, 2020-21 sezonunda Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon olurken kulüpte sportif direktörlük görevi üstlenmesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca Galatasaray'da da danışmanlık görevi üstlenmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain Kulübü olarak, Luis Campos'un Futbol Danışmanı olarak kulüpte göreve başladığını bildirmekten mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.
Campos kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain gibi dünyanın en heyecan verici kulüplerinden birinin çatısı altında çalışacağım için çok mutluyum. Kulüp yönetimi ile benzer bir vizyon anlayışına sahibiz ve bu kulübü potansiyeline ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Luis Campos, 2020-21 sezonunda Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon olurken kulüpte sportif direktörlük görevi üstlenmesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca Galatasaray'da da danışmanlık görevi üstlenmişti.
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