PSG, Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı!

Fransız devi PSG, Bayern Münih forması giyen Lucas Hernandez'i 50 milyon euro karşılığında transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı!
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29 Haziran 2023 17:01
Son güncelleme 29 Haziran 2023 17:03
Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, savunmasını güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. 

Fransız devi, Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.

PSG, bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis ödeyecek. 

Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya uçtuğu bildirilirken, Hernandez'in Fransız ekibine bugün resmi imzayı atması bekleniyor. 

SEZON PERFORMANSI 

Sakatlığı nedeniyle bu sezon Bayern Münih formasını sadece 11 kez giyen Lucas Hernandez, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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