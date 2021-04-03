PSG - Lille maçı sonrası kavga: Neymar, Djalo'ya saldırdı

Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç sonrasında PSG'de Neymar, soyunma odası koridorlarının girişinde Djalo'ya saldırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG - Lille maçı sonrası kavga: Neymar, Djalo'ya saldırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2021 23:42
Fransa Ligue 1'in zirvesindeki PSG - Lille maçının ardından soyunma odası karıştı.

Lille'in 1-0 kazanarak 3 puan önde liderliği aldığı mücadelenin ardından Neymar, soyunma odası girişinde Lille'in Portekizlisi Djalo'ya saldırdı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart gören Neymar, soyunma odası koridorlarının girişinde Djalo ile sözlü tartışmaya başladı ve koridora girer girmez Djalo'nun kafasına bir hamlede bulundu. İki oyuncuyu araya girenler zorlukla sakinleştirdi ve ayırdı.

Bu arada Neymar, PSG formasıyla Ligue 1'de oynadığı son 14 maçta 3. kez kırmızı kart gördü.






SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.