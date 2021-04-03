PSG - Lille maçı sonrası kavga: Neymar, Djalo'ya saldırdı

Fransa Ligue 1'in zirvesindeki PSG - Lille maçının ardından soyunma odası karıştı.Lille'in 1-0 kazanarak 3 puan önde liderliği aldığı mücadelenin ardından Neymar, soyunma odası girişinde Lille'in Portekizlisi Djalo'ya saldırdı.Karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart gören Neymar, soyunma odası koridorlarının girişinde Djalo ile sözlü tartışmaya başladı ve koridora girer girmez Djalo'nun kafasına bir hamlede bulundu. İki oyuncuyu araya girenler zorlukla sakinleştirdi ve ayırdı.Bu arada Neymar, PSG formasıyla Ligue 1'de oynadığı son 14 maçta 3. kez kırmızı kart gördü.