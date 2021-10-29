PSG - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligi'nin 12. haftasında PSG ile Lille kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada PSG'nin galibiyetine 1,24'lük oran verilirken Marsilya'nın galibiyetine 5,80 ve beraberliğe ise 4,00 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranına 2,02 oran belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,41 olarak açıklandı.
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KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Zorlu mücadelede Karşılıklı Gol var oranı 1,64 oluken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,69 ile bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü PSG'nin atmasına 1,25 oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 2,65'lik oran açıklandı. Gol olmaz oranı ise 13,00 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada PSG'nin galibiyetine 1,24'lük oran verilirken Marsilya'nın galibiyetine 5,80 ve beraberliğe ise 4,00 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranına 2,02 oran belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,41 olarak açıklandı.
PSG - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Zorlu mücadelede Karşılıklı Gol var oranı 1,64 oluken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,69 ile bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü PSG'nin atmasına 1,25 oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 2,65'lik oran açıklandı. Gol olmaz oranı ise 13,00 ile bültende yer aldı.
İLK GÜN TÜM İDDAA KUPONLARIN HEDİYE
İlk yatırım yaptığın gün iddaa kuponların tuttur'dan hediye. Bu kampanyada, ilk yatırım yaptığın gün ile ertesi gün sabah 06:00 arasında oynadığın kuponların kupon bedelleri, toplamda 30 TL'ye kadar tuttur hesabına bonus olarak yatırılır.
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