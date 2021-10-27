PSG'li oyuncu soyuldu iddiası!

Paris Saint Germain kulübünde bir futbolcunun kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından soyguna uğradığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG'li oyuncu soyuldu iddiası!
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27 Ekim 2021 16:31
Paris Saint Germain kulübünde ismi belirtilmeyen bir futbolcunun soyulduğu iddia edildi.
Habere göre, adı açıklanmayan bir Paris Saint-Germain oyuncusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde aracı ile bir trafik ışığında durduğu sırada soyulduğu belirtildi.

PSG'li oyuncu otomobili ile kırmızı ışıkta dururken, kimliği belirsiz bir kişinin araca girerek yolcu bölümünde bulunan cüzdan ve telefonu aldığı öne sürüldü.
Polis, soygun ile ilgili çalışma başlattı.

Soyguna uğrayan futbolcunun kim olduğu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.


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