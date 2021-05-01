PSG, Lens'in 13 maçlık serisini bitirdi ve Lille'i beklemeye geçti!

Fransa Ligue 1'de 35. hafta mücadelesinde PSG, konuk ettiği Lens'i 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG, Lens'in 13 maçlık serisini bitirdi ve Lille'i beklemeye geçti!
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01 Mayıs 2021 19:51
Fransa Ligue 1'de 35. hafta karşılaşmasında PSG, Lens'i ağırladı.

Parc des Princes'ta oynanan mücadele, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Neymar ve 59. dakikada Marquinhos attı. Lens'in tek sayısını ise 61. dakikada Ganago kaydetti.

PSG'nnin 83. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından PSG, puanını 75'e yükseltti ve Lille'in 2 puan önünde 1 maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Tam 13 maç aradan sonra kaybeden Lens ise 56 puanla 5. sırada yer aldı.

PSG, gelecek hafta Rennes deplasmanına konuk olacak. Lens ise Lille'i konuk edecek.



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