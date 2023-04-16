PSG Lens'i 3 golle evine gönderdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Lens'i 3-1 mağlup etti.
Liderlik koltuğunda oturan PSG, en yakın takipçisi Lens'i ağırladı.
Abdul Samed'in 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lens karşısında PSG'nin gollerini, 31. dakikada Mbappe, 37. dakikada Vitinha ve 40. dakikada Messi attı.
Lens'in golünü ise 60. dakikada penaltıdan Frankowski kaydetti.
Geçen sezonun şampiyonu PSG, puanını 72'ye çıkararak Lens ile arasındaki farkı 9 puana yükseltti.
Liderlik koltuğunda oturan PSG, en yakın takipçisi Lens'i ağırladı.
Abdul Samed'in 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lens karşısında PSG'nin gollerini, 31. dakikada Mbappe, 37. dakikada Vitinha ve 40. dakikada Messi attı.
Lens'in golünü ise 60. dakikada penaltıdan Frankowski kaydetti.
Geçen sezonun şampiyonu PSG, puanını 72'ye çıkararak Lens ile arasındaki farkı 9 puana yükseltti.
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