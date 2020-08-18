PSG Leipzig'e acımadı! Fransızlar finalde

Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesinde Fransız PSG, Alman ekibi Red Bull Leipzig ile karşı karşıya geldi.



Koronavirüs önlemleri sebebiyle tek maç eleminasyon sistemine göre Portekiz'deki Estaidio da Luz'da oynanan karşılaşmayı PSG 3-0 kazanarak finale yükselen taraf oldu.



Maçın başından sonuna kadar önde götüren PSG, maçın 13. dakikasında Marquinhos'un kafa vuruşuyla rakibi karşısında öne geçti. İlk golün ortasını yapan Di Maria, bu kez Neymar'ın asistinde fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık PSG üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Leipzig 56. dakikada bir golü daha kalesinde yaşarak şoku yaşadı. Bernat, yeniden Di Maria'nın asisti ile PSG'yi öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda Leipzig'e göz açtırmayan PSG, yakaladığı fırsatları da gole çeviremedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçın sonunda PSGli futbolcular büyük sevinç yaşarken Leipzig cephesi ise adeta yıkıldı.



Şampiyonlar Ligi'nde finalin son bileti 19 Ağustos Çarşamba günü Lyon - Bayern Münih maçının galibinin ardından belli olacak. Final mücadelesi ise 23 Ağustos'ta yine Portekiz'deki Estadio da Luz'da oynanacak.



