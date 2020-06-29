PSG, Kurzawa ile 4 yıl sözleşme imzaladı

Paris Saint-Germain'de kontratının sonuna gelen sol bek Layvin Kurzawa, 4 yıllık seni sözleşme imzaladı.

Haber; AA
PSG, Kurzawa ile 4 yıl sözleşme imzaladı
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29 Haziran 2020 19:48
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG), savunma oyuncusu Layvin Kurzawa ile sözleşme yeniledi. 

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele imzalandığı kaydedildi. 

2015 yılında Monaco'dan transfer edilen Kurzawa, PSG kariyerinde 4'ü lig olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı. Fransız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez forma giyerken, 1 de gol attı. 



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