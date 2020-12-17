PSG kırmızı karttan sonra istediğini aldı

Fransa Ligi'nde PSG, ilk yarısı golsüz biten maçta Lorient'i Mbappe ve Kean'in golleriyle yenerek 3 puanı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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PSG kırmızı karttan sonra istediğini aldı
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17 Aralık 2020 01:30
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lorient'ı 2-0 mağlup etti. 

Ligue 1'in 15. haftasında PSG, Lorient'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 

İkinci devrede Gravillon'un ceza sahası içerisinde PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'ye yaptığı faulle hakem penaltı düdüğünü çaldı. Gravillon kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Mbappe'nin 50. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

60. dakikada Kean'ın meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 31'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 11 puanla 18. sırada kaldı.



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