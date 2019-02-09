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PSG kazandı ama büyük şok yaşadı!

Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain, Bordeaux'yu 1-0 mağlup etti ama forveti Edinson Cavani'nin sakatlığı ile sarsıldı.

Kaynak: Sporx.com
PSG kazandı ama büyük şok yaşadı!
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09 Şubat 2019 20:54
Fransa Ligi'nde açık ara lider olan Paris Saint-Germain, sahasında Bordeaux'yu konuk etti. PSG, zorlandığı maçta Bordeaux'yu 1-0 ile geçti ve 22. maçında 19. galibiyetini aldı.

PSG'ye galibiyeti getiren tek gol, 42. dakikada Edinson Cavani'den geldi. Uruguaylı forvet, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Cavani'nin 12 Şubat'ta Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

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PSG'nin bir diğer yıldız ismi Neymar da sakatlığı nedeniyle Manchester United maçını kaçıracak.

Bu sonucun ardından PSG, puanını 59'a çıkartırken 13 puan farkla liderliğini korudu. Bordeaux ise 28 puanla 112. sırada kaldı.

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