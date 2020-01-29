PSG kaptanını serbest bırakabilir!

PSG kulübünün ilerleyen yaşı ve savunma hattını gençleştirme planları sebebiyle 35 yaşındaki kaptanını sezon sonunda serbest bırakabileceği iddia edildi.

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PSG kaptanını serbest bırakabilir!
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29 Ocak 2020 05:27
Paris Saint-Germain kulübünün takım kaptanı Thiago Silva ile sözleşme yenilememe ihtimali olduğu iddia ediliyor.

İddianın sahibi ise Brezilya basını. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Thiago Silva'yı 'takımın savunma hattının gençleştirileceği' planı sebebiyle serbest bırakabileceği konuşuluyor. Kadrosunda savunmanın ortasında direk oynatabileceği Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer ve Bakker gibi isimler olan PSG'nin yaptığı yatırımların karşılığını almak için önümüzdeki sezon Thiago Silva ile başladıkları birlikteliği noktalama kararı alabilecekleri belirtildi.

2012-2013 sezonunda Milan'dan PSG'ye transfer olan 35 yaşındaki Thiago Silva, takım kaptanlığına kadar yükseldi ve 7 sezondur Fransız ekibinde forma giyiyor. PSG ile 6 lig şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası, 5 Lig Kupası, 7 kez de Fransa Süper Kupası Şampiyonluğu yaşamıştı.

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