PSG kaptanını serbest bırakabilir!

Paris Saint-Germain kulübünün takım kaptanı Thiago Silva ile sözleşme yenilememe ihtimali olduğu iddia ediliyor.İddianın sahibi ise Brezilya basını. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olanKadrosunda savunmanın ortasında direk oynatabileceğigibi isimler olan PSG'nin yaptığı yatırımların karşılığını almak için önümüzdeki sezon Thiago Silva ile başladıkları birlikteliği noktalama kararı alabilecekleri belirtildi.2012-2013 sezonunda Milan'dan PSG'ye transfer olan 35 yaşındaki Thiago Silva, takım kaptanlığına kadar yükseldi ve 7 sezondur Fransız ekibinde forma giyiyor. PSG ile 6 lig şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası, 5 Lig Kupası, 7 kez de Fransa Süper Kupası Şampiyonluğu yaşamıştı.