PSG kabusa izin vermedi! Nefes kesen maç! 3-2

Fransa Ligue 1'de 33. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain ile küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Saint-Etienne kozlarını paylaştı.Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada ev sahibi PSG, 3-2'lik skorla kazandı. Saint Etienne, 78. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle öne geçerken, 79'da Kylian Mbappe beraberliği getirdi. 87'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe PSG'yi skor üstünlüğüne taşıdı. Uzatma anlarında ise bir sürpriz yaşandı. Romain Hamouma'nın golü maçta skoru 2-2 yaptı. Son sözü ise Mauro Icardi söyledi... 90+5'te Icardi, tabelayı ilan etti: 3-222 yaşındaki Kylian Mbappe bu sezon ligde 28. maçında 23. kez fileleri sarsma başarısı gösterdiAlınan bu sonucun ardından PSG puanını 69 yaparak lider Lille'i takibini sürdürdü ve Montpellier ile berabere kalan rakibi ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Saint-Etienne ise 39 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında PSG, Metz deplasmanına gidecek.