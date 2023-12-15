1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç stoper Efe Sarıkaya'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.



PARIS SAINT-GERMAIN İZLEDİ



Son olarak geçen hafta iç sahada oynanan Boluspor müsabakasında Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint-Germain tarafından izlenen 18 yaşındaki milli futbolcunun menajeriyle Başkan Murat Pervane'nin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.



ALTAY İKNA ETMEK İSTİYOR!



Altyapıdan yetişen Efe, sözleşmesini yenilemezse sezon sonu serbest kalacak ve Altay önemli bir bonservis gelirinden olacak.



İsmi Süper Lig kulüpleriyle de anılan genç savunmacının piyasa değeri 550 bin Euro olarak gösterilirken, mali sıkıntılarla boğuşan siyah-beyazlılar oyuncuyu ikna edip kontrat yenilemek istiyor.



Efe bu sezon ligde 12 karşılaşmada 1051 dakika süre buldu.





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