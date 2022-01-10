Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.



Ligin 20. haftasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Lyon 7. dakikada Paqueta'nın golüyle öne geçerken, Paris Saint-Germain bu gole 76. dakikada Thilo Kehrer ile karşılık verdi.



Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1'lik skor ortaya çıktı.



Bu sonucun ardından PSG 47, Lyon ise 25 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında PSG kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Lyon ise Troyes deplasmanına konuk olacak.





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